Retards dans la délivrance de la carte nationale de presse : Les clarifications de la commission

Saisi par plusieurs professionnels des médias confrontés à cette situation, le député Guy-Marius Sagna a interpellé officiellement le ministre de la Communication. Il demande des explications sur les causes du blocage et une indication précise sur la date de régularisation de cette situation qui pénalise la profession.



En attendant une réponse de la tutelle, les investigations du journal "Source A" permettent de lever un coin du voile. Le dysfonctionnement serait essentiellement dû à un problème de trésorerie. En effet, la Commission de délivrance des cartes, dirigée par Daouda Mine, finance l’impression des cartes à partir d’une part de l’Aide à la presse, cette subvention annuelle que l’État alloue au secteur médiatique, lit-on dans "leSoleil-sn".



Problème : cette aide n’a pas été versée en 2024, et ne l’a toujours pas été en 2025, selon le président de la commission de délivrance. Sans ces fonds, elle se trouve dans l’impossibilité de commander les cartes, malgré le fait que chaque demandeur s’acquitte d’un montant de 10 000 FCfa lors du dépôt de dossier, en plus de fournir l’ensemble des pièces administratives exigées.