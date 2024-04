Retour d'une paix durable en Casamance : L'ASDECOD interpelle le nouveau président de la République sur le développement communautaire Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 23:18 | | 0 commentaire(s)| C'est autour d'une conférence religieuse que les ressortissants de la commune de Djignaki, département de Bignona, région de Ziguinchor, ont eu une réflexion commune sur les axes du développement communautaire. Ils estiment que la Casamance, qui a tant subi la guerre depuis des décennies, doit prendre un nouveau élan, en cultivant la paix. La communauté Diola de la localité à Dakar, pose ainsi, des jalons pour le désenclavement de la région sud du Sénégal et cela, en commençant par situer des projets phares, destinés à la jeunesse estudiantine de la région.

Cette rencontre présidée par le maire de la commune de Djinaki, Alphouseyni Amarta Diémé a vu la participation des jeunes étudiants et des femmes, hommes et autres sympathisants, pour marquer leur adhésion à la recherche de solutions durables pour lutter contre le chômage et renforcer l'unité et l'entente des ressortissants.



A l'occasion de cette 12e conférence religieuse, les responsables ont interpellé le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye, à oeuvrer pour le retour de la paix définitive en Casamance et à participer au développement des communes du Sud. Cela, en adoptant une politique de restauration des projets agricoles et la formation professionnelle. Mais aussi, la création d'industries pour donner de l'emploi aux jeunes de la Casamance.



