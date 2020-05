Retour dans les classes: Cheikh Tidiane Bâ en action.. Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mai 2020 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| C’est avec un infini bonheur que je me suis rendu ce matin à l’IEF de Dakar-Plateau, pour apporter la contribution de PROXIM et de la CATB aux préparatifs de la rentrée du 2 juin. Des thermoflashes et des masques pour lutter contre la pandémie par la prévention. Des packs d’eau et des biscuits, bien protégés, pour nos potaches qui pourraient en avoir besoin, compte tenu des restrictions de vente d’aliments et de boissons dans les cours d’écoles.



Cette contribution est louable mais demeure insuffisante eu égard aux besoins.



Je lance ainsi un appel à toutes les bonnes volontés pour un soutien aux élèves dans cette période de difficultés pour l’Etat et pour les parents, qui ont souvent perdu leurs emplois, leurs outils de travail ou leur clientèle.



Je lance aussi un appel à la Mairie pour mettre en place un dispositif d’alerte dans chaque établissement ou groupe scolaire, car la maladie rôde et se nourrit malheureusement, de regroupements et de rassemblements.



Il est aussi souhaitable que des cours de renforcements (en présentiel ou à distance) soient pris en charge au niveau de la commune, compte tenu du retard accusé.



J’en profite pour dire merci à toutes les personnes qui ont reçu leur soukeurou kor et qui ont prié pour PROXIM, la CATB et partant, pour notre Medina.



UNIS, SOLIDAIRES ET DISCIPLINÉS, nous vaincrons la maladie.







Accueil Envoyer à un ami Partager