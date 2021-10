Retour de la journée mensuelle du nettoiement : Le Ministre Abdoulaye Sow reprend les «cleaning day» ou journée de propreté Abandonnée depuis belle lurette, le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow annonce la reprise de la journée mensuelle du nettoiement au mois de décembre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Son prédécesseur Karim Fofana organisait chaque premier samedi du mois, un investissement humain. Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, s’exprimait, en marge de la cérémonie de lancement officiel des activités de nettoiement des écoles élémentaires publiques à Thiès.



Abdoulaye Saydou Sow compte apporter une innovation à cette journée du nettoiement en procédant par une démarche participative avec l’implication des élèves, des ASC et des acteurs communautaires.



L’objectif étant d’inculquer une culture de la propreté et une pérennisation des actions de nettoiement. Pour rappel, c’est le Président Macky Sall qui avait lancé la bataille contre l’insalubrité lors de son discours d’investiture pour un second mandat en 2019. C’est dans ce cadre que le Programme «zéro déchet», piloté par le ministère de l’Urbanisme, a été mis en place pour un «Sénégal propre » dans ses quartiers, ses rues, ses villes

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos