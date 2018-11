Retour des Wade à Dakar: La villa Point E fait sa toilette

Me Abdoulaye Wade et son fils Karim soit-ils en train de faire leurs valises pour un retour imminent à Dakar ? « Le Témoin » quotidien est allé chercher la réponse au Point E, quartier résidentiel où sont régulièrement domiciliés les Wade.



Sur place, notre reporter a constaté que de l’extérieur de la villa, rien ne laisse apparaitre de quelconques travaux de remise à neuf ! Par contre, une proche des Wade nous souffle que des travaux de réfection des installations électriques et hydrauliques ont été entamés à l’intérieur de la villa. De même que les appareils de climatisation et de chauffage sont réparés et dépoussiérés.



De Paris, un agent d’une compagnie de transit nous confie avoir constaté l’expédition d’un lot de bagages des Wade à destination du port de Dakar. En tout cas, ce remue-ménage annonciateur d’un retour programmé, laisse croire que Me Abdoulaye a définitivement tourné le dos à son hébergeur Madické Niang via sa villa de Fann-Résidence où l’ancien chef de l’Etat logeait depuis 2012 lors de ses séjours à Dakar.















Le Témoin