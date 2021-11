Retour du poste de Premier ministre: Un projet de loi de réforme de la Constitution, adopté

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Un projet de loi de réforme de la Constitution a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi, pour rétablir le poste de Premier ministre.



Cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au Président de la République.



Le projet de texte sera soumis à l’Assemblée nationale en procédure d’urgence.

.

A retenir, le poste de Premier ministre a été supprimé au Sénégal par vote au niveau de l'Assemblée nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos