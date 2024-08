Retour sur 3ième Journée d’étude du GRE2C: Adja Kiné Lam ou l’enracinement et l’ouverture dans la musique tradimoderne Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2024 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Le Groupe de Recherches sur les Expressions Culturelles Contemporaines, en collaboration avec le Laboratoire de Recherches sur les Systèmes Educatifs (LARSED) de la FASTEF, le Département de Linguistique et Sciences du Langage, le Laboratoire de Littératures et Civilisations Africaines de l’IFAN-Cheikh Anta Diop, la Formation doctorale Études africaines et francophones de l’Ecole Doctorale Arts, Cultures et Civilisations (ED-ARCIV), l’Ecole Doctorale Etudes de l’Homme et de la Société (ED-ETHOS), a organisé le 29 juin 2024 sa troisième Journée d’étude.

La 3ième Journée d’étude du Le Groupe de Recherches sur les Expressions Culturelles Contemporaines-GRE2C était sur le thème de Adja Kiné Lam ou l’enracinement et l’ouverture dans la musique tradi-moderne : pédagogie du beau et didactique du bien.



Après la journée consacrée à l’œuvre de Thione Seck en 2019, la journée dédiée à Baaba Maal en 2023, celle-ci veut explorer l’œuvre artistique et musicale de Adja Kiné Lam, la cantatrice sénégalaise.



