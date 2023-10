Retrait des cartes d'électeurs: Pas encore le rush à la Sous-préfecture de Dakar Plateau, où 4 222 nouvelles cartes d'électeurs attendent

Ce n’est pas encore le rush à la Sous-préfecture de Dakar Plateau, pour les retraits des cartes d'électeurs, à 3 mois de la présidentielle 2024. Et, 4 222 nouvelles cartes d'électeurs, en plus de 4 000 et plus de l’ancien stock, peinent à être récupérées. Une situation devenue fréquente, puisque les citoyens attendent toujours le dernier moment.