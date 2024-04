Retrait des soldats américains: Les États-Unis ont entamé des discussions avec Niamey

Dans le cadre des négociations en cours entre le gouvernement des États-Unis et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), l'ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen FitzGibbon, et le général de division Kenneth Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontreront des responsables du CNSP à Niamey le 25 avril pour entamer des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger.



Au cours de la semaine du 29 avril, le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, Christopher Maier, et le lieutenant-général Dag Anderson, directeur du développement des forces

interarmées à l'état-major interarmées, participeront à des réunions de suivi à Niamey afin de coordonner ce processus de retrait dans la transparence et le respect mutuel.



Les États-Unis sont fiers de la coopération en matière de sécurité et du sacrifice commun des forces américaines et nigériennes, un partenariat qui a contribué efficacement à la stabilité au Niger et dans la région. Dans le cadre des discussions en cours depuis juillet 2023, nous n'avons pas été en mesure de parvenir à un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération en matière de sécurité d'une manière qui réponde aux besoins et aux préoccupations de chaque partie.



Les États-Unis se félicitent de l'intérêt du CNSP pour le maintien d'une relation bilatérale forte. Le secrétaire d'État adjoint Kurt M. Campbell se rendra à Niamey dans les prochains mois pour discuter de la poursuite de la collaboration dans des domaines d'intérêt commun.



Les États-Unis réaffirment leur soutien au peuple nigérien dans sa lutte contre le terrorisme, le développement de l'économie du pays et la transition vers un régime démocratique.