Retrouvailles avec Macky Sall : Wade bientôt au palais L’ancien chef de l’Etat devrait bientôt être reçu au palais de la République par le président Macky Sall. C’est en tout cas ce que rapporte Les Echos dans sa livraison du jour, soulignant que c’est ainsi une consolidation des retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall après leur rencontre à la Grande mosquée Massalikul Jinaan. Toutefois, souligne le journal, des «esprits malfaisants» s'attelleraient à torpiller ce retour de Wade au palais.

