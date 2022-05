Réunion de guérison et d’évangélisation : Job Mukadi lance un appel de l’Eglise pour rencontrer l’Assemblée de Dieu Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 14:03 | | 0 commentaire(s)| S’adressant à la presse lors de la Réunion de guérison et d’évangélisation, M. Job Mukadi est revenu sur leurs missions et sur leur présence à Dakar. Moment choisi pour lancer un Appel de l’Eglise Assemblée de Dieu.

L’Eglise Assemblée de Dieu appelle toutes les personnes malades, à venir rencontrer Job Mukadi ces mardi, mercredi et jeudi.

La foi, les miracles, les guérissions sont aussi, entre autres, les sujets abordés par ce guide religieux…



