Réunion de la coalition Taxawu Dakar: Soham Wardini boude à cause de Barthélemy Dias Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 14:19

Entre Barthélemy Dias et Soham Wardini, la guerre a commencé. Le week-end dernier, Taxawu Dakar avait organisé une réunion aux fins de discuter des préparatifs des locales. Mais, Soham Wardini, révulsée par un commentaire de Barthélemy Dias, relativement à ses fonctions actuelles de maire «intérimaire» de Dakar, a tout simplement boudé, laissant tout le monde pantois. Malgré les suppliques et l’intervention des femmes pour la faire revenir dans la salle et poursuivre la réunion, Soham Wardini est partie sans se retourner.







C’est Khalifa Sall, actuellement en France, qui va devoir se surpasser pour contenir les ambitions de ses poulains. Alors que les différentes coalitions n’ont même pas commencé à discuter des profils et des candidatures, Barthélemy Dias et Soham Wardini signalent leur adversité en direction des locales. Le week-end dernier, Taxawu Dakar avait organisé une réunion aux fins de discuter des préparatifs des élections territoriales. La plupart des responsables avaient pris part à cette rencontre. Parmi eux Barthélemy Dias et Soham Wardini.Mais il n’a fallu que quelques interventions pour que la réunion, qui était partie pour être un fort moment d’échanges, tourne au vinaigre. En effet, rapportent nos sources, en intervenant, Sophie Massaly, considérée comme proche de Soham Wardini, a indiqué qu’il n’y a pas plus légitimes qu’eux parce que ce sont des socialistes pur jus. Et elles sont légitimes pour aspirer à diriger. D’autres intervenants ont essayé de plaider la cause de Soham Wardini parce qu’elle est la mairesse en fonction.





Barthélémy Dias la qualifie d’intérimaire…



Ce qui a fait sortir Barthélemy Dias de ses gonds. Le maire de Sacré Cœur-Mermoz de lâcher : «je considère Soham Wardini comme ma maman; je l’aime bien, je la respecte, mais je suis désolé, c’est un intérimaire». Barthélemy Dias, candidat déjà déclaréà la Ville de Dakar, de dire que la question de Dakar doit être discutée. C’est ainsi qu’il a demandé aux uns et aux autres de se déterminer afin que les gens sachent qui veut quoi et qui est avec qui. Cette réunion, poursuit-il, c’était aussi le moment pour que les gens se prononcent.



… Soham se lève et quitte la salle





Touchée par ce qu’elle a entendu, Soham Wardini de répliquer : «puisque je suis un intérimaire, je n’ai rien à faire ici». Soham Wardini d’enchaîner : «vous ne m’avez jamais entendu dire que je suis candidate. Toute personne qui vous le dit aussi raconte sa vie. Personne ne m’a entendu dire que je suis candidate, pour parler de deux ou plusieurs et je ne sais quoi d’autre. Je ne suis pas non plus de ceux qui commanditent des articles de presse», réplique sèchement Soham Wardini avant de ranger ses bagages, de se lever et de quitter la salle.

Malgré les suppliques et autres interventions des femmes qui se reconnaissent dans ses actions, elle a quitté la salle. Seulement, tempèrent nos sources, à la réunion de la coalition Yewwi Askan Wi du département de Dakar, elle était bien présente et a assisté du début à la fin.





Ndèye khady diouf



