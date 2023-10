Réunion du Conseil national du Crédit: Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des Finances et du Budget, confirme la crédibilité des banques sénégalaises et la maîtrise de la dette Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 18:14 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des Finances et du Budget, a confirmé la crédibilité des banques sénégalais, lors de la réunion du Conseil national du Crédit. Le Ministre a expliqué la situation du pays, dont il estime qu’elle est maîtrisable, comparée à d’autres pays. Il s’indigne de voir souvent dans certains médias, des chiffres effarants sur la dette publique du Sénégal. D’après le Ministre, cela découle d’une absence totale de maîtrise des réalités.



Accueil Envoyer à un ami Partager