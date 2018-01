Révélation Snowden : l’Afrique et les télécoms sous surveillance massive

Les documents des archives Snowden, fournies par l’ancien consultant de la NSA à Glenn Greenwald et Laura Poitras et consultés par Le Monde en collaboration avec The Intercept, montrent notamment que, loin de se consacrer exclusivement à la traque des organisations terroristes, les services de renseignement britanniques et américains consacrent une large part de leurs ressources, à l’espionnage économique et diplomatique. Et bénéficient pour ced’un gigantesque réseau de surveillance électronique, qui s’appuie aussi, en Afrique , sur d’importants moyens de surveillance des communciations par satellite.