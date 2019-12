Révélation d’un membre de Aar Li Nu Book : «Guy Marius Sagna devait recevoir un prix à Genève» Un membre de la plateforme Aar Li Nu Bokk, Abass Faye a fait une révélation, hier, lors de la marche contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de l’activiste et de ses camarades. «Guy Sagna, c’est un patrimoine. Actuellement, il devait être à Genève pour recevoir un prix et il est en prison, ce n’est pas normal», a-t-il, en effet, confié à "L’As", ajoutant que des pays étrangers, notamment les USA, veulent lui accorder la nationalité.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 11:45 | | 5 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos