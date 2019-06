Révélation de la BBC : Aliou Sall dépose une plainte demain La réplique d’Aliou Sall n’a pas tardé. En conférence de presse de presse ce mardi après la publication d’une enquête de la BBC, le plaçant au centre d’un scandale lié au pétrole et au gaz, le frère du chef de l’Etat a fait face à la presse. Son avocat a annoncé une plainte dès demain

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019

«Nous allons immédiatement et sans délai porter plainte contre BBC au niveau international et local pour qu’elle donne les preuves de ses allégations», a, en effet, annoncé son avocat, Me Moustapha Dieng. Jugeant l’enquête de la BBC de «procédure de diffamation», l’avocat a souligné que «le procédé utilisé par les journalistes de la BBC n’est pas conforme aux lois de notre pays, notamment à l’article 255 du code pénal». L’avocat a précisé que la plainte sera déposée «dès demain».

