Révélations chocs : 700 millions de FCfa détournés à la SN-HLM, selon Bassirou Kébé Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 14:09

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Kébé/ Saliou Ndong Des individus ont détourné 700 millions de FCfa à la SN-HLM. Certains d’entre eux sont décédés, a déclaré le directeur général Bassirou Kébé lors d’une conférence de presse hier. En effectuant un état des lieux suite à sa nomination, Bassirou Kébé a dénoncé les pratiques douteuses et les malversations […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Kébé/ Saliou Ndong Des individus ont détourné 700 millions de FCfa à la SN-HLM. Certains d’entre eux sont décédés, a déclaré le directeur général Bassirou Kébé lors d’une conférence de presse hier. En effectuant un état des lieux suite à sa nomination, Bassirou Kébé a dénoncé les pratiques douteuses et les malversations qui persistent au sein de son entreprise. « Je ne peux pas comprendre que des gens rachètent à 1 million de FCFA des voitures que la SN-HLM a acheté à 60 et 80 millions de FCfa et ils trouvent ça normal. Je vais tout récupérer », a-t-il déclaré.



