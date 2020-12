Révélations de Bara Gaye face à Pape Ngagne Ndiaye : " Wade ne mérite pas ça !" Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission « Faram Facce » animée par le talentueux Pape Ngagne Ndiaye, Bara Gaye du Pds s’est vraiment lâché. Il a dit ses convictions, asséné ses vérités et assume pleinement ses propos. A l’en croire, tous les anciens Premiers ministres, tous les grands responsables ont rejoint le camp de Macky Sall. « A part Karim Wade, moi-même et quelques rares responsables, Wade est tout seul. Il ne mérite pas cette solitude ». En passant, il dément absolument la rumeur selon laquelle il aurait rencontré Macky Sall en catimini, égratignant au passage l’auteur de l’article qui a publié cette fake new qu’il qualifie pratiquement de mauvais journaliste qui ne vérifie pas ses informations avant d’écrire son article. « Je dois tout à Wade car j’ai été, à 30 ans le plus jeune ministre de l’Afrique de l’ouest. Eux aussi doivent tout à Wade. Tous ceux qui sont des responsables aux côtés de Macky doivent leur promotion à Abdoulaye Wade. Aussi je ne cautionne pas ceux qui sont allés le rejoindre parce qu’ils étaient juste en désaccord avec lui » a-t-il dit sur le plateau de Tfm. Sur le troisième mandat prêté à Macky Sall, il ne se prononce pas car le Pds n’a pas encore dégagé une position sur cette question. Mais, que Macky tente de briguer un autre mandat ou pas, cela le laisse de marbre car, quelle que soit la situation « le Pds sera dans la course sans tenir compte de quel adversaire il aura en face » selon lui. Très à l’aise devant le journaliste, il a défendu brillamment le bilan de Wade en listant ses réalisations. Il a surtout insisté sur la notion de partenariat public-privé qui a permis la réalisation de plusieurs infrastructures dans le pays. S’inspirant de cette idée, il a lui-même réalisé une structure sanitaire, un stade, un lycée et un commissariat de police à Yeumbeul, circonscription dont il est le maire. En tout cas, il a été d’une telle pertinence que sur les réseaux sociaux, les internautes, enthousiastes, l’ont félicité en masse. Même s’il a été récemment sanctionné par Wade suite aux incidents survenus à la permanence du Pds, il reste ce militant engagé, d’une réelle pugnacité et qui se révèle être une forte personnalité sur qui il faut compter dans le futur.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Revelations-de-Bara-Gay...

Accueil Envoyer à un ami Partager