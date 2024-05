Révision des conventions minières, pétrolières et halieutiques

Le Premier ministre va secouer le cocotier. Il a ouvert un nouveau front en termes de réduction du train de vie de l’Etat, du patrimoine foncier et bâti. En outre, les conventions minières, pétrolières et halieutiques seront réexaminées selon le Premier ministres. Ousmane Sonko tient à honorer une promesse politique et électorale de la coalition Diomaye. Le Premier ministre a longtemps dénoncé le contenu des conventions minières, pétrolières et halieutiques qui ne prenait pas en compte les intérêts du Sénégal.



Il avait promis une fois au pouvoir de remettre en cause lesdites conventions. Eh bien hier, en Conseil des ministres, il a évoqué les diligences relatives au réexamen de certaines conventions notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. Il a rendu compte au Conseil des premiers résultats des concertations en cours avec les parties prenantes, sur la réduction du coût de la vie pour les produits de première nécessité et les services de connexion à l’Internet.

Le Témoin

