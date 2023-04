Rewmi: Yankhoba Diattara destitué Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué du parti, on informe que Yankhoba Diatara n'est plus le deuxieme vice-président de Rewmi. A la place du ministre des Sports, Idrissa Seck a nommé Abdoulaye Ndoye, auparavant coordonnateur départemental de Saint-Louis.



Source : https://lesoleil.sn/rewmi-yankhoba-diattara-destit...

