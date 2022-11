Richard Toll / Transport: les "200 F CFA" de la discorde entre populations et chauffeurs Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Novembre 2022 à 05:01 | | 0 commentaire(s)| A Richard Toll, les populations, à commencer par les élèves ne comprennent pas la hausse du transport qui passe au double, 100 F CFA au prix initial, et déplorent la situation. S'ils interpellent l'Etat et même les chauffeurs à plus à revoir cette injustice, ces derniers ne le voient pas de cet oeil. "Tout est devenu cher, même si le carburant n'a pas connu de hausse, le matériel des véhicules est trop cher", disent-ils en chœur.



