Richard Toll : les populations exigent la reprise des travaux du pont Sermat et fixent un ultimatum au maire Les populations de Richard Toll ont battu le macadam ce samedi matin pour exiger la reprise des travaux du pont Sermat à l’arrêt depuis 3 ans maintenant.

Les manifestants reprochent au maire de la localité Amadou Mame Diouf de ne pas avoir tenu ses promesses, puisqu’il avait annoncé la reprise des travaux lors de la dernière réunion du conseil municipal, ont-ils déclaré sur la RFM.

Plusieurs villages, allant de Campement, Ndiao à Richard Toll, sont aujourd’hui coupés à cause de l’impraticabilité du pont. Les manifestants ont fixé un ultimatum de 15 jours au maire, sinon, ont-ils dit, ils passeront la vitesse supérieure.



