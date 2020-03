Richard Toll : polémique autour du versement d’une patente annuelle d’un milliard de la CSS à la mairie Le torchon brûle entre la mairie de la Richard Toll et la compagnie sucrière sénégalaise (CSS), établie dans cette commune. Des passes d’armes ont opposé les deux parties exacerbées par une sortie du directeur des ressources humaines de la boîte, Louis Lamotte, qui a invité les populations de Richard Toll à demander à la mairie, où passe le plus d’un milliard FCFA que la CSS verse annuellement à l’institution.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Répondant au nom du maire, Docteur Mame Diop, le conseiller municipal Mamadou Ciss, a précisé qu’il s’agit d’une patente de la CSS, ainsi versée à la mairie, mais il a précisé que la CSS ne verse que 400 millions annuellement à la mairie et que depuis trois ans, ce montant n’est plus versé, soit un gap de plus de 900 millions.

« Si Mimran leur remettait 1 milliard à verser à la mairie, je demande aux autorités administratives d’auditer la mairie pour savoir quels montants été versés et d’auditer également la CSS pour savoir effectivement les montants et pourquoi depuis 3 ans cette patente n’est pas versé », a dit le conseiller municipal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos