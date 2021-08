«Rien» n'indiquait que l'armée et le gouvernement afghans s'effondreraient «en 11 jours», selon la Défense US Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|





Source : «Rien» n'indiquait que l'armée et le gouvernement afghans s'effondreraient «en 11 jours», a affirmé mercredi le plus haut gradé américain, en réponse aux critiques sur les erreurs d'évaluation du renseignement américain sur la capacité des autorités à résister aux talibans*.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202108181...

