Rififi au sein du Pds à Djeddah Thiaroye Kao : Le principal challenger du maire a été déféré devant le Parquet… Les nerfs sont très tendus dans les rangs des libéraux à Djeddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine. Le maire, Dr Cheikh Dieng, et son camarade de parti, le responsable Mor Niass, se regardent en «ennemis jurés». Le principal challenger du maire a été déféré devant le Parquet, mais…

Mor Niass, principal challenger de l’édile de Djeddah Thiaroye Kao, a été déféré hier devant le Parquet de Pikine, au terme d’une garde à vue de 24 heures au commissariat d’arrondissement de Thiaroye.



… Mais Mor Niass obtient une liberté provisoire et sera juge le 29 octobre prochain



Tout est parti des incidents qui sont survenus samedi dernier, lors de la réunion avec la commission de vente des cartes pour le renouvellement de la section Pds de Djeddah Thiaroye Kao, tenue à la mairie.



Lors de cette rencontre, Mor Niass avait brandi un pistolet, arguant qu’il est prêt à en découdre avec n’importe quelle personne. La vidéo a été largement diffusée dans les panels. Sur ces entrefaites, il a été convoqué au commissariat d'arrondissement de Thiaroye, le lundi.



Cuisiné par les enquêteurs pendant des heures, Mor Niass a été déféré devant le parquet de Pikine, hier. Mais, il a été libéré, car il a obtenu une liberté provisoire. Cependant, son cas sera jugé le 29 octobre prochain devant le Tribunal de Pikine.



«il n’y a pas eu de plainte. c’est un dossier politique mais…», Mor Niass



Selon l’intéressé que nous avons joint par téléphone, il n’y a pas eu de plainte contre lui.



«Le samedi passé, le commissaire de Thiaroye m’a appelé pour me dire qu’il a besoin de moi, si je pouvais passer à son bureau le lundi. C’est à propos de la vidéo où on me voit brandir un pistolet. Une fois au commissariat, j’ai été entendu. J’ai montré mon autorisation de port d’arme. Mais l’enquêteur m’a signifié que le Procureur a besoin de moi. C’est comme ça que j’ai été déféré. Au Parquet, j’ai été informé que les autorisations de port d’arme ont connu des modifications depuis 2017, suite à un meurtre d’un taximan à Yoff. Cependant, j’ai bénéficié d’une liberté provisoire. Toutefois, l’affaire sera jugée le 29 octobre prochain», a expliqué Mor Niass.





À en croire le responsable libéral, le dossier est politique et il va se battre sur le plan politique. «Dr Cheikh Dieng a toujours soutenu qu’il n’y a pas de tendance à Djeddah Thiaroye Kao. Ce qui est archi faux. Je ne peux dire que je serai candidat à la candidature, mais ce qui est sûr et certain, entre Cheikh Dieng et moi, c’est vraiment fini. Nous n’irons pas ensemble aux élections locales. Le parti prendra ses responsabilités», tonne M. Niass.



