Rififi entre un conducteur de mini-bus Tata et un motocycliste : les deux hommes devant le procureur ce mardi Une scène rocambolesque s’est déroulée hier à Dakar entrainant une altercation entre un conducteur de minibus Tata et un motocycliste

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Un accident jugé volontaire s’est passé hier 18 Mai 2020 vers 07 heures 30 du matin à Dakar. La collision a eu lieu avec un cycliste nommé Moussa Mody Diatta demeurant à Ouakam et un chauffeur Kosso Ndiaye, né à Darou Mousty.

Apparemment très furieux après le choc, explique la source de Leral.net, Mody Ndiaye est descendu de sa moto pour caillaisser le pare-brise du mini bus tata !

Imaginer la suite…

D’après nos renseignements , le propriétaire du minibus Tata serait le transporteur Ndongo Fall.

Aux dernières nouvelles, les deux antagonistes seront devant le procureur ce 19 Mai 2020.

Une affaire à suivre !



