Riposte Contre La Covid-19 : quand rumeurs et bobards deviennent un sérieux frein pour la stratégie La stratégie de communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale est au cœur de toutes les critiques. « Centrée sur la peur », « non inclusive », sont entre autres des remarques relevées dans la communication du Ministère de la santé et de l’action sociale par certains experts.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, fait remarquer le patron du Service national de l’éducation et information pour la santé (Sneips), Dr Ousmane Guèye, « Les rumeurs ont beaucoup impacté la lutte contre le coronavirus. On peut donner comme preuve l’accentuation du déni de la maladie…»



En marge de l’animation d’un atelier de « finalisation » d’un guide de « gestion des rumeurs», il a souligné l’importance « d’avoir ce guide pour permettre de surveiller, de vérifier et de gérer la rumeur sous toutes ses formes ».



Il a souligné l’importance qu’il y avait à « avoir un registre de dimension nationale et sous régionale, qui permettrait d’anticiper, chaque fois qu’il y a une épidémie ou un fléau … »



Mouhamadou Lamine Baldé, coordonateur national du projet « Breakthrough Action » mis en oeuvre au Sénégal par l’Agence des États-Unis pour le développement international, a pour sa part soutenu que « nous ne pouvons pas occulter la gestion des rumeurs en ce qui concerne la Covid-19 »



Il a précisé que « c’est dans ce cadre que nous avons accompagné et soutenu le SNEIPS pour l’élaboration de ce document qui va servir de référence pour les journalistes, les téléopérateurs, entre autres usagers. Nous espérons que ce guide sera utile pour tous les usagers ».



Avec Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos