Riposte Covid 19: Macky Sall insiste sur l'impératif d'accentuer la vigilance, l'engagement communautaire et la mobilisation

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020

Le Chef de l'État a rappelé au Gouvernement l'impératif d'accentuer la vigilance, l'engagement communautaire et la mobilisation permanente des personnels et services de l'État, afin d'asseoir la maîtrise durable de la pandémie de la COVID-19 et sa gestion inclusive et efficace.

