Riposte contre la Covid-19: Mouhamed Samb du CCL, apprécie les défis convaincants et prometteurs du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 13:15

Le Ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, préoccupé par la lutte contre la Covid-19, ne dort plus que d’un seul œil. L’homme étant au cœur du dispositif sanitaire, est entre les réunions ministérielles, les sensibilisations et la descente sur le terrain. Il a rencontré les dignitaires Lébous.



Le président du Cadre de concertation libéral, Mouhamed Samb, un des fidèles compagnons du Ministre, précise que le général en compagnie de son armée, compte bouter cette pandémie en dehors du Sénégal. La façon dont les autorités sanitaires managent la maladie du Covid-19, va bientôt trouver des effets positifs.



Ainsi, tous les malades guéris de cette maladie félicitent les médecins et le Ministre pour leur prise en charge adéquate. Sur ce, Mouhamed Samb décrit le comportement de certains, qualifiés des brebis galeuses, dont il regrette les attaques maladroites et sans fondement. L’allié de Diouf Sarr regrette les déclarations tous les week-end de Mamadou Lamine Diallo du mouvement « Tekki ». Les descentes du Ministre sur le terrain, insiste-t-il, s’explique par un souci de communiquer avec les populations



