Riposte contre le Covid 19/Adresse à la Nation : Macky Sall desserre l'étau





Le Président de la République, Macky Sall a, lors de son adresse à la Nation de ce lundi, fait des réajustements de sa stratégie de lutte contre le Covid 19. Un ensemble de mesures, dont l’heure du couvre-feu, devant désormais, commencer de 21 heures à 5 heures du matin.



Sur un autre plan, il a été constaté la réouverture des marchés sur 6 jours de la semaine. Mais, les modalités de fonctionnement seront déterminées par l’autorité. Le Président Sall a ordonné aussi, la réouverture des lieux de cultes et le Ministre de l’Intérieur, en charge de cette question, va se concerter avec les concernés pour définir les modalités.



Idem, il a été accordé le rapatriement des corps de personnes décédées à l’étranger. Les cours dans les établissements publics et privés, vont reprendre le 2 juin 2020. Les élèves des autres classes vont suivre à travers les plateformes, mises en place pour poursuivre leurs scolarités. Pour l’Université, le ministre de l’enseignement supérieur va se concerter avec l’ensemble des acteurs pour définir les normes.



Le Président Sall a aussi, ordonné la réouverture des « Loumas ». Mais, le respect de la distanciation, le port de masques et le lavage des mains sont obligatoires. Sous ce registre, le Chef de l’Etat a évoqué la disponibilité de plus de 10 000 masques conçus qui seront distribués aux populations.



Ainsi, conscient des difficultés d’une bonne partie de la population, devant rallier leurs terroirs, le Président a autorisé des assouplissements des conditions de transports.



Macky Sall a remercié les chefs religieux, les hommes de tenue, le corps médical entre autre.



A cet effet, il a demandé la contribution de tous pour endiguer le mal. D’après lui, toutes ces compétences et savoir-faire aident à résoudre le problème. Et, ils appellent à une mobilisation, une union et une endurance pour arriver au bout de l’effort.







