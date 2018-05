Rivalité Wally Seck et Pape Diouf : "Turkinda" contre "Tarkinda", à vous de juger

Tous les deux ont toujours nié entretenir une rivalité. Mais les faits sont têtus. Entre Waly Seck et Pape Diouf, il y a une rivalité, surfaite et entretenue certes, mais, elle existe. Et c’est une excroissance du duel, plus personnel que musical entre Thione Seck et Youssouf Ndour – le duel musical ayant toujours été entre Omar Pène, patron du Super Diamono, et le leader du Super Étoile.



En effet, pour permettre à Pape Diouf de pouvoir tenir la dragée haute à Waly Seck, son label Prince Art fait tout pour ne pas laisser le terrain à Waly Seck. La stratégie du marquage à la culotte en fait. Une manière aussi de ramener Waly Seck sur terre pour qu’il n’aille pas retrouver au ciel l’étoile Youssou Ndour.



Il ne faut donc pas voir aucun hasard dans l’occurrence entre les dates des soirées de Pape Diouf au Cices et de Waly Seck au Grand Théâtre. A l’instar de toutes les autres, d’ailleurs, dont la succession est troublante. Cela a donc été voulu et planifié, même au plan international. Bercy de Waly Seck contre Bégué de Pape Diouf… Et les audiences avec le chef de l’État n’échappent pas à la règle.



Mais, cette rivalité risque de faire une victime. L’un des deux sera sûrement laissé sur le carreau, à long terme. Surtout en termes de qualité musicale. Et les soirées croisées entre Pape Diouf et Waly Seck de samedi laissent présager de la suite de ce duel.

(Source : ANN) Le titre est de la rédaction

