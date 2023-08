Roaming national : Le basculement est effectif Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Le basculement du roaming national est effectif. Il permet désormais aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un concurrent, pour émettre et recevoir des appels, sms et accéder à Internet. L’annonce a été faite, ce 9 août, par Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Abdou Karim […] Le basculement du roaming national est effectif. Il permet désormais aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un concurrent, pour émettre et recevoir des appels, sms et accéder à Internet. L’annonce a été faite, ce 9 août, par Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Abdou Karim Sall s’est félicité du test concluant avec les appels et les SMS réussi à 100%, notant toutefois qu’il y a des correctifs à apporter, en ce qui concerne le basculement des données mobiles entre certains opérateurs. Des tests de vérification sur l’effectivité du basculement a eu lieu dans des villages environnants de Touba. Ces premiers exercices réalisés dans la région de Diourbel seront suivis à partir de la semaine prochaine d’autres tests à Matam et Ziguinchor a annoncé Abdou Karim Sall. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/roaming-national-le-basculemen...

