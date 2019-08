Robert Sagna à ses militants : « la défaite de Macky Sall en Casamance est une honte pour nous »

Robert Sagna n’arrive toujours pas à comprendre la défaite du président Macky Sall en Casamance lors de l’élection présidentielle du 24 février dernier. Le président du parti RSD par ailleurs coordonnateur de la coalition de Benno Bokk Yakkar avoue qu’il a « du mal à expliquer » ces résultats et qu’il éprouve toujours de la honte à regarder le président Sall dans les yeux.

« Il (Macky Sall a fait de la Casamance l’une de ses plus grandes priorités de son premier mandat. Et, ce ne sont pas des paroles. On l’a vu par les actes qu’il posés dans cette région. Voilà pourquoi quand il m’a demandé de le soutenir, j’ai accepté. Malheureusement, j’ai eu honte parce qu’aux dernières élections, on n’a perdu. Là où il a fait plus c’est là où il a perdu, chez nous en Casamance. C’est honteux et embêtant. Quand je vois le chef de l’Etat, je baisse la tête. Personne ne peut expliquer et comprendre comment Macky Sall a pu perdre la Casamance. Il faut que nous comprenions conscience de ça », déclare-t-il, s’adressant à ses militants, lors d’une assemblée générale de remobilisation à Ziguinchor.



L’ex-maire de la capitale du Sud dont les propos sont rapportés par la RFM, n’a pas manqué de signaler à ses partisans qu’il pense à la retraite. Il a invité ces derniers à se préparer pour sa succession. « Je ne suis pas éternel, Dieu a fait que j’ai fait ce que j’ai pu. Notre temps est passé, il est temps que je me repose. Par conséquent, il faut que vous pensiez à ma succession », a-t-il lancé.



