Robert Sagna : « le président Macky Sall a accéléré le processus de paix en Casamance » Robert Sagna a loué tous les efforts de l’actuel président de la République en faveur de la Casamance. « Le président Macky Sall a accéléré le processus de paix en Casamance », a dit celui qui a été ministre de l’Agriculture pendant 7 ans sous Abdou Diouf, dans l'émission Grand Jury, ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien maire de Ziguinchor a dit apprécier « la discrimination positive dont jouit la Casamance et toutes ces mesures exceptionnelles au profit de la région sud. Il a évoqué tous les programmes exécutés et en cours dans le cadre du PSE, notamment dans le domaine du désenclavement de la Casamance, avec la circulation de 3 bateaux vers la Casamance, la mise à disposition de 4 vols par jour en direction de la région, mais surtout « la construction du pont de Faréfégny, qui a achevé le désenclavement de la Casamance », selon lui. Robert Sagna a révélé que « le président Macky sall gère personnellement le dossier casamançais. Il le suit au jour-le-jour ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos