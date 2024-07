Ronaldo se prononce sur son avenir : « C’est mon dernier Euro » Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo Football/ Euro2024/ Portugal Cristiano Ronaldo s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro avec le Portugal après un match intense contre la Slovénie lundi. Le joueur de 39 ans a confirmé que ce sera sa dernière participation à une phase finale de l’Euro. « C’est sans aucun doute mon dernier Euro », a-t-il déclaré après la victoire aux tirs au but à Francfort. Pendant les prolongations, Ronaldo a manqué un penalty et était en larmes. Cependant, lors de la séance de tirs au but, il s’est de nouveau avancé et a réussi à tromper le gardien slovène Jan Oblak. Le Portugal a remporté la séance 3-0. Le sixième Euro de Ronaldo n’est donc pas encore terminé. « On ne peut pas échouer si on n’essaie pas », a-t-il expliqué. Après avoir marqué, il a fait des gestes d’excuses envers les supporters. « Rendre les gens heureux est ce qui me motive le plus. Le fait que ce soit mon dernier Euro ne me rend pas émotif. C’est plutôt la joie que je ressens en voyant mes supporters, ma famille et l’affection qu’ils me portent. » Le Portugal affrontera la France, qui a éliminé la Belgique, vendredi, en quarts de finale. Les deux équipes s’étaient rencontrées en finale de l’Euro 2016, où Ronaldo avait dû quitter le terrain en début de match à cause d’une blessure. « Ce sera un match difficile, ils sont les favoris pour le titre », a affirmé Ronaldo.



Source : Cristiano Ronaldo Football/ Euro2024/ Portugal Cristiano Ronaldo s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro avec le Portugal après un match intense contre la Slovénie lundi. Le joueur de 39 ans a confirmé que ce sera sa dernière participation à une phase finale de l’Euro. « C’est sans aucun doute mon dernier Euro », a-t-il déclaré […]Source : https://atlanticactu.com/ronaldo-se-prononce-sur-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager