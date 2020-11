Rond Point Gadaye: Chauffeurs et usagers réclament un pont et de l'éclairage Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 21:20 | | 0 commentaire(s)| Beaucoup d’accidents sont notés au rond point Gadaye à Guédiawaye. Selon chauffeurs et usagers, le manque d’éclairage mais aussi la façon dont le rond point a été construit, et le manque de pont sont à l’origine de ces accidents

.

