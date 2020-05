Rond-point « case bi »: Un homme de 50 ans, victime d'une mort subite

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit, ce mardi aux Parcelle-Assainies plus précisément au rond-pont « Case bi ». Un homme de 50 ans qui marchait tranquillement est subitement tombé et meurt sur le coup.



Aussitôt alertés, les secours se sont déployés sur les lieux du drame. Après constat, ils ont acheminé la dépouille mortelle à un hôpital de la place pour autopsie. La police a ouvert une enquête, relate metrodakar.com.

