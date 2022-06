Ross-Béthio : L'Anpej et la Giz-Gfa accompagnent les jeunes de la Vallée Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 15:36 | | 0 commentaire(s)| La salle de réunion de la commune de Ross-Béthio a accueilli la cérémonie de remise d'attestation du programme d'entrepreneuriat rizicole. Une cérémonie présidée par le sous-préfet, en présence des autorités de la localité et des présidents d'associations de jeunes, sans oublier le chef de l'antenne régional de l'Anpej dans la zone. Une manière pour l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), en partenariat avec la coopération allemande GIZ-GFA, d'accompagner les jeunes de la Vallée, et plus précisément, ceux de la commune de Ross-Béthio. Une façon aussi, selon les initiateurs, de promouvoir l'emploi et la réinsertion des jeunes.



Accueil Envoyer à un ami Partager