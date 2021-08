Rotations du TER: Mansour Faye retient la date du 24 décembre 2021

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a annoncé une date précise pour la mise en service du Train express régional (TER). « Le 24 décembre 2021, les usagers vont prendre le Ter à partir de la gare de Dakar », a promis le ministre.



D’après lui, le niveau d’exécution des travaux du Train express régional est de 97%. La grille tarifaire validée par les autorités a décerné trois sections pour le TER , dont la zone 1 à 1.500 FCfa, la zone 2 à 800 FCfa et la zone 3 à 1000 FCfa.



Ainsi, le ministre a signifié que les réflexions se poursuivent pour une meilleure proposition financière pour l’équilibre du système des transports et son efficience opérationnelle.



