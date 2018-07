Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Routes, trains, ports: pourquoi la Chine monopolise les transports en Afrique ? Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Juillet 2018 à 10:26 | Lu 75 fois Le président chinois Xi Jinping en tournée africaine fait étape au Rwanda. Il vient parler, entre autres, du projet de ligne ferroviaire entre Kigali et Mombasa au Kenya. Développer les transports en Afrique, est plus que jamais une priorité pour l'Empire du Milieu.







C’est devenu une obligation. Si la Chine a décidé de tisser sa toile ferroviaire, routière, portuaire en Afrique, de façon méthodique et inlassable, c'est qu'elle n'en a guère le choix.



La croissance au pays s'essouffle, il faut impérativement s'exporter, trouver des débouchés pour des entreprises leaders dans leur domaine, notamment dans les infrastructures. Quoi de mieux qu'un continent quasiment dépourvu de lignes de trains fiables et rapides, de routes larges et sécurisantes, de ports capables d'accueillir un trafic maritime de plus en plus intense. Les Chinois construisent même des aéroports.



Au total, 50 milliards de dollars sont investis chaque année dans les infrastructures, la moitié dans les transports. De ce point de vue, explique Jean-Joseph Boillot, conseiller du club du Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) pour les pays émergents, « ce ne sont pas les Chinois qui tiennent l'Afrique. Ce sont les Africains qui tiennent la Chine ».



Frénésie de projets



Et c'est vrai que dans le domaine des transports, les Chinois ont un appétit insatiable. Des milliers et des milliers de kilomètres de routes sont construits partout en Afrique, et surtout des nouvelles lignes de chemin de fer : Addis-Abeba/Djibouti inauguré en janvier dernier, Nairobi-Mombasa en 2017, sans compter la ligne entre l'Angola et la province congolaise du Katanga. Un point commun : on relie l'intérieur du continent à la côte. Il faut être capable de faire sortir rapidement et de façon sécurisée les matières premières ou d'autres biens. De contrôler tous les éléments de la filière. Mombasa, c'est le grand port d'exportation vers l'Asie, la porte de l'Afrique de l'Est, ce n'est pas un hasard si Xi Jinping veut le relier par le rail au Rwanda, l'un des pays les plus dynamiques de la région.



Face à cette frénésie de projets, certains crient au « néo-colonialisme ». Erreur, affirme Jean-Joseph Boillot, spécialiste des relations entre la Chine et l'Afrique. La vision de Pékin, elle est « avant tout économique », mêlée certes à une réflexion géopolitique, mais d'après lui, on aurait tort d'y voir là des visées stratégiques. L'Afrique ne ferait pas partie du projet de nouvelles routes de la soie. En matière de transports, ce qui intéresse les Chinois, c'est le transfert des matières premières. Mais aussi le marché africain, le transport de voyageurs. C'est notamment le cas en Afrique de l'Ouest. Des nouveaux trains au Nigéria, des projets entre le Sénégal et le Mali, et puis la fameuse boucle ferroviaire au Niger et au Bénin. Après l'échec du Français Bolloré, les Chinois sont en embuscade.



Autoroute multimodale



Personne ne serait donc capable de concurrencer la Chine ? C'est qu'il faut avoir les reins très solides pour se lancer dans ce type d'aventures. Mettre beaucoup d'argent, être capable d'assurer le service après-vente, ce qui a souvent manqué aux Européens. Les Chinois proposent des transports robustes, faute d'être révolutionnaires. Quitte à creuser la dette des Africains, ils assurent la construction, le service, en utilisant de plus en plus de personnel local, la main-d'oeuvre chinoise étant de plus en plus chère.



Le rêve de Pékin ? Un quadrilatère entre les océans Atlantique et Indien, la Méditerranée et l'Afrique australe. Une autoroute multimodale, qui associe plusieurs moyens de transport. Le train est lancé, la tournée de Xi Jinping est une étape supplémentaire.



