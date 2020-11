Royaume-Uni : Johnson à l’isolement après un contact avec une personne positive au Covid

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est mis à l’isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, a annoncé dimanche soir un porte-parole de Downing Street.



«Aucun symptôme» de la maladie



Le chef du gouvernement, sévèrement atteint par le Covid-19 il y a plusieurs mois, se sent «bien» et n’a «aucun symptôme» de la maladie, a précisé la même source, ajoutant qu’il continuerait à travailler depuis Downing Street, «notamment pour mener la réponse du gouvernement face à la pandémie de coronavirus».



Boris Johnson a été informé par le traçage des cas du service public de santé, le NHS, qu’il devait s’isoler après un contact avec quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. «Le Premier ministre va suivre les règles et s’est mis à l’isolement», a déclaré dans un communiqué un porte-parole de Downing Street.



La durée de l’isolement du Premier ministre n’a pas été précisée, mais dans un cas comme celui-ci, elle est selon les règles actuellement en vigueur fixée à 14 jours, selon le site du NHS.



Rencontre avec des députés



Boris Johnson avait rencontré jeudi matin à Downing Street un petit groupe de députés, parmi lesquels Lee Ashfield, qui a par la suite développé des symptômes et a été diagnostiqué positif. La rencontre a duré environ 35 minutes.



Le Premier ministre compte s’adresser au pays pendant son isolement, selon Downing Street, et donnera davantage de détails le moment venu. Il doit étudier avec les services du Parlement comment il peut prendre part aux affaires de celui-ci.



Atteint au mois d’avril par le Covid-19, Boris Johnson avait passé environ une semaine à l’hôpital à Londres, dont trois jours en soins intensifs. Il avait remercié les soignants qui lui ont «sauvé la vie», citant en particulier les infirmiers présents à ses côtés pendant les 48 heures où «tout aurait pu basculer».



Deuxième confinement



Avec près de 52’000 morts dans les 28 jours suivant un test positif, le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché en Europe par la pandémie qui a fait 1,3 million de morts dans le monde.



L’Angleterre connaît actuellement son deuxième confinement, prévu pour prendre fin le 2 décembre, au terme de quatre semaines. (AFPE/NXP)



Source : https://www.impact.sn/Royaume-Uni-Johnson-a-l-isol...