Rse de la Sénélec à Gorée : 6 millions pour une pirogue poubelle

Le maire de Gorée a reçu hier un chèque symbolique de 5 millions de franc Cfa des mains de Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur Général de la Sénélec. Cette subvention destinée à l’achat d’une pirogue pour le ramassage des ordures ménagères de l'île, entre dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (Rse) de la Société nationale d’électricité (Sénélec).



« Nous avons un engagement par rapport à l’environnement. Et depuis quelques années, nos déchets ne sont plus déversés sur les rochers, mais transportés par pirogue poubelle sur le continent. La pirogue que nous avions, s’est cassée sous les vagues », a expliqué Augustin Senghor, le maire de Gorée. Cerise sur le gâteau, l'édile a aussi reçu, toujours dans le cadre de la Rse de la Sénélec, un autre chèque, cette fois d'un million de francs Cfa, pour accompagner la foire organisée par sa commune, en cours depuis deux semaines et qui va durer un mois.







Le Quotidien