Rufisque : L’ OCRTIS incinère de la drogue d’une valeur estimée à plusieurs centaines de milliards FCfa L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a procédé mercredi, à Rufisque, à l’incinération d’une importante quantité de drogue, dont la valeur marchande oscille entre 400 et 700 milliards de francs Cfa, a constaté l’APS.



La drogue incinérée dans les fours de la SOCOCIM, une cimenterie basée à Rufisque, a été saisie dans la région de Dakar. La cérémonie, présidée par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de la sécurité publique et des autorités administratives du département de Rufisque.



‘’ Nous pouvons estimer la valeur de cette drogue incinérée, à environ entre 400 et 700 milliards de francs Cfa. La saisie de cette drogue couvre les deux dernières années ’’, a déclaré le directeur de l’OCRTIS, Ndiarré Sène.

Il a assuré que la saisie de cette quantité importante de drogue, est le fruit de l’action des forces de défense et de sécurité.



Selon toujours l’APS, de son côté Alioune Aidara Niang, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a fait savoir que le gouvernement allait mettre à profit la Semaine de lutte contre la drogue, pour accroître la sensibilisation et la mobilisation des acteurs, sur l’importance de la mobilisation en vue de contrer les trafiquants, qui font désormais usage de la haute technologie dans leurs opérations.



