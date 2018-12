Rufisque : La rareté du carburant réduit les pêcheurs au chômage technique

À Rufisque, la pénurie d'essence de pirogue avec ses conséquences inquiète les pêcheurs. Le manque d'activité des pêcheurs les pousse à rallier d'autres localités pour se procurer un tant soit peu de carburant. Certains pêcheurs invitent les autorités à se prononcer sur la situation, afin d'être édifiés sur les véritables raisons qui motivent cette pénurie.



"Nous allons dans différentes localités pour chercher de l'essence. En plus, nous payons le transport pour rallier Mbour, Kayar, Yoff et autres. Nous ne parvenons pas à trouver de l'essence. Le pêcheur qui achète sa pirogue, une machine, qui se bat pour nourrir sa famille avec son travail, c'est vraiment difficile pour lui. Depuis un mois, nous avons des problèmes pour se ravitailler en carburant", révèle un pêcheur de Rufisque au micro de Zik Fm.



Cependant, les pêcheurs précisent qu'il ne s'agit nullement d'une augmentation des prix, mais d'une rareté du produit. Une situation difficile pour ces hommes de la mer, qui pousse le président du Gie interprofessionnel du quai de pêche de Rufisque, Pierre Mboup, à interpeller les autorités étatiques pour qu'elles se prononcent. "On veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Des fois, on nous parle de la rareté de l'huile. Après, on nous dit autre chose. On est vraiment inquiet, nous les pêcheurs".

