Rufisque : Le Ministre Oumar Guèye rencontre des femmes transformatrices, pêcheurs et mareyeurs Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 21:01 | | 0 commentaire(s)| Présidentielle 2019 : Le coordonnateur départemental Benno book yakaar Rufisque, Monsieur le ministre Oumar gueye, accompagné du président du conseil départemental l'honorable député Souleymane Ndoye, le maire Alioune Mar, Elhadji Samb 1er adjoint au maire de Bambilor, des conseillers municipaux entre antres responsables de la coalition Bby , a rencontré les pécheurs, les femmes transformatrices et les mareyeurs. vu les nombreuses réalisations et projets dans le secteurs de la pêche , ces derniers soutiennent le candidat Macky Sall pour sa réélection dés le 1er tour



Accueil Envoyer à un ami Partager