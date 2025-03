Rufisque : Le PROMOVILLES accélère la modernisation de la ville

Suite à sa nomination, M. Serigne Ndiaye, Coordonnateur national du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), a visité les chantiers de Rufisque, pour évaluer l'avancée des travaux d'infrastructures. Accompagné des autorités locales et nationales, il a salué la progression des projets, notamment le boulevard Maurice Guèye et les aménagements du canal de l’Ouest, qui transformeront durablement la ville et amélioreront les conditions de vie des habitants.