Rufisque Offshore profond : Ecarté, Frank Timis menace de traduire le Sénégal en justice

Frank Timis ne digère toujours pas d’avoir été écarté du bloc « Rufisque Offshore profond » au profit « Total ».



L’homme d’affaire roumain et sa compagnie « African Petroleum » ne comptent pas se laisser faire. Le différend risque de dégénère, selon le site « africaintelligence » qui révèle que Timis décidé à défendre à ses intérêts, a mis le Sénégal sous pression, en engagent le cabinet d’avocat Betto Séraglini, réputé dans la résolution des litiges internationaux. Et un accord devra être trouvé entre les deux parties avant le 18 avril.



Faute de quoi, Frank Timis se réserve le droit de porter le différend, pour arbitrage, à la Chambre de commerce international de Paris. Une perspective qui ne plaira sûrement à Total. Le déplacement de l’affaire en arbitrage va sûrement bouleverser le calendrier des travaux d’exploitation de la compagnie française. Car elle sera obligée d’attendre que le dossier soit vidé, pour savoir sur quel pied danser.



Et le risque est d’autant plus sérieux que Frank Timis, qui a également perdu ses concessions en Gambie, ne voudra rien lâcher et s’emploiera à tirer le maximum de profit de son éjection par le Sénégal.