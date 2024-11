Rufisque : Réunion d’urgence du Bureau municipal suite à la répartition de la Contribution Économique Locale (CEL/VA)

Ce montant, considéré par les autorités locales comme insuffisant face aux besoins de développement et de financement des projets de la ville, a créé une vive inquiétude au sein du Bureau municipal. Après plusieurs heures de délibérations, les membres de cette instance ont fait part de leur mécontentement face à ce qu’ils estiment être une décision aux conséquences particulièrement paralysantes pour la gestion de la commune.



L’impact de cette allocation sur le fonctionnement de la ville est perçu comme dramatique, menaçant la réalisation de projets d’infrastructures cruciales, ainsi que le financement des services publics essentiels. Les élus ont mis en lumière les effets dévastateurs de cette somme qui ne correspond pas aux attentes légitimes de la ville en termes de développement économique et social. Les ressources allouées, selon eux, ne permettent pas de répondre aux besoins croissants d’une population en constante expansion.



Face à cette situation alarmante, le Bureau municipal a décidé d’autoriser le maire de Rufisque à engager des démarches urgentes auprès des autorités étatiques. L’objectif est de faire remonter l’inquiétude des responsables locaux et d’attirer l’attention sur les graves implications financières de cette répartition. Le maire a ainsi reçu carte blanche pour solliciter une réévaluation de la décision, tout en recherchant des solutions correctives avec les autorités compétentes.



Les membres du Bureau municipal ont également convenu de la nécessité de renforcer la transparence et la communication sur cette question. Une réunion du Conseil municipal, élargie aux représentants des différentes couches de la population, sera organisée dans les jours à venir. Cette rencontre vise à partager les détails de l’arrêté, ses implications financières et sociales, et à mettre en lumière les conséquences à long terme pour le développement de la ville.



La mobilisation des acteurs locaux semble être la seule voie pour éviter une crise profonde. En attendant des réponses de l’État, la solidarité de la population et des institutions locales sera déterminante pour faire face à cette situation sans précédent.



La ville de Rufisque, un des pôles urbains les plus dynamiques de la région de Dakar, se retrouve aujourd’hui à un tournant crucial de son développement. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer les conditions dans lesquelles elle pourra relever les défis de financement et de gestion auxquels elle est confrontée.