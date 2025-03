Rufisque : Surpris par la police avec 5 kg de "yamba", l'un des deux trafiquants plonge dans la mer

Le Commissariat central de Rufisque a arrêté deux dealers en possession de 5 kg de chanvre indien, a appris Seneweb. Ce coup de filet est consécutif à l’exploitation d’un renseignement relatif à un trafic de drogue au quai de pêche et du signalement de la moto de marque Beverly utilisait par les deux suspects. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherches de la sûreté urbaine de Rufisque ont quadrillé les lieux indiqués.



Mais ayant senti la présence policière, l'un des trafiquants, M. Mbow, a plongé dans la mer pour échapper aux policiers. Il sera vite repêché et arrêté ainsi que son compère M. Wade.



L'opération s'est soldée par la saisie de 5 kg de chanvre indien et de la moto. Les deux dealers domiciliés à Grand-Yoff ont été placés en garde à vue au commissariat central de Rufisque pour détention et trafic de drogue.

Source : https://senemedia.com/annonce-79302-rufisque-surpr...