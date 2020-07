Rufisque / Trafic de drogue: Khady Ndour, mère de 4 enfants, condamnée

Khady Ndour, mariée et mère de 4 enfants, reconnue coupable du délit de trafic de drogue, a été condamnée à un mois de prison ferme.



Appelée à la barre du tribunal mardi, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant d’éclater en sanglots. Elle déclare que la marchandise était à son époux qui a échappé à la police, avant de disparaître dans la nature.



D’après "L'Observateur", le juge a signifié à la prévenue que ses propos sont différents de ceux qu’elle avait tenus à l’enquête préliminaire. Elle avait dit aux enquêteurs qu’elle s’activait dans le trafic de drogue pour nourrir ses enfants et c’est l’ami de son époux qui est son fournisseur.



Khady Ndour avait informé qu’elle gagnait 2000 F Cfa par jour. Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre elle. Mais, le tribunal tenant compte de ses enfants, l’a finalement condamnée à un mois de prison ferme.



